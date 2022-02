Il turn over vista Coppa Italia? No, e almeno per due grossi motivi

Tra le parole di Italiano l’intenzione di fare scelte orientate alla Juve, che arriverà mercoledì al ‘Franchi’ per la semifinale d’andata di Coppa Italia, non è emersa. O meglio, è emersa relativamente perché se da un lato c’è l’intenzione di affrontare un test alla volta, come nella più classica delle dichiarazioni pre gara, dall’altro il tecnico ha fatto riferimento anche alla necessità di pensare sui 180 minuti.

Niente rotazioni folli, Venezia style, però. Qualche acciacco la Fiorentina ce l’ha, soprattutto con Torreira, ma nel complesso la rosa di Italiano è in salute anche se un po’ corta in difesa. E ci sono almeno due grossi motivi per non dare troppo sfogo alla fantasia per pensare invece più in concreto alla gara di stasera: da un lato c’è un campionato fin qui sfavillante che merita continuità e non una prova al risparmio in vista di ciò che verrà.

Dall’altro c’è una rosa che in alcuni ruoli non offre certo soluzioni analoghe tra titolari e riserve, in ambito terzini ad esempio ma anche nei centrali, stasera contati. Per questo, prima di progettare strategie sui minutaggi, meglio pensare al presente per poi semmai concedere riposo a determinati elementi.