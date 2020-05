Il turnover e le aspettative di Iachini: una nuova occasione di rilancio per Ghezzal

Da quando Beppe Iachini è alla guida della Fiorentina l’esterno d’attacco Rachid Ghezzal ha giocato soltanto tre volte tra campionato e Coppa Italia, e mai da titolare. Eppure poche settimane prima dello stop forzato lo stesso tecnico aveva elogiato il giocatore francoalgerino per la sua tecnica, corsa e attitudine ad alzare il livello del centrocampo. Aveva anche aggiunto che era sua intenzione lavorarci ancora di più visto che le aspettative su di lui erano alte. Se il campionato riprenderà l’allenatore viola potrebbe veramente mettere in atto quanto detto. Le partite da disputare saranno tante e tutte a distanza di tre giorni dall’una con l’altra. Con un Ribery ritrovato che potrebbe essere utilizzato con cautela soprattutto all’inizio e un Kouame che sarà disponibile per le ultime gare in programma aumenterebbero le sue opportunità di giocare come ala o attaccante vicino alle punte. In questo modo potrà vivacizzare ancora di più la fase offensiva e rendersi così utile alla causa viola. Va precisato che un possibile suo buon apporto in campo nell’ultima parte di campionato potrebbe non rappresentare comunque una sua conferma. Questo perché il suo prestito alla Fiorentina scadrà a fine stagione per poi far ritorno al Leicester City. Sul mercato poi mai dire mai. Tutto dipenderà davvero da come lo stesso Ghezzal saprà mostrare di che pasta è fatto quando verrà chiamato in causa. Il turn-over potrebbe essere una carta da giocare in suo favore. In queste settimane di preparazione Iachini avrà modo di comprendere ancora di più come farlo rendere al massimo.