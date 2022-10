Il Twente chiede spiegazioni alla UEFA: “Perché alla Fiorentina una multa da 10mila euro e a noi molto di più?”

Attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, il Twente ha fatto sapere di aver chiesto spiegazioni alla UEFA circa le sanzioni inflitte alla società olandese in occasione della partita contro la Fiorentina in Olanda. Questo il comunicato:

“L’FC Twente ha chiesto alla UEFA in una lettera una spiegazione sulle sanzioni che sono stati imposte in occasione della partita casalinga contro la Fiorentina. A seguito del lancio di bicchieri e delle scale non tenute libere dai nostri sostenitori, siamo stati multati di € 55.000. Durante la partita, una bomba pirotecnica e una torcia accesa sono state lanciate dai tifosi italiani, per i quali la Fiorentina è stata multata di € 10.000″.