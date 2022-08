Il Twente continua a vincere e a macinare gol in campionato. Prossima fermata: Firenze

Si è conclusa da pochi minuti la sfida tra Twente e Fortuna Sittard, valida per la seconda giornata di Eredivisie 2022/2023. I biancorossi di Enschede, prossimi avversari della Fiorentina negli spareggi di UEFA Conference League, hanno conseguito la loro seconda vittoria in due partite, battendo gli ospiti per 3-0. In rete Ricky van Wolfswinkel, Joshua Brenet e Virgil Misidjan.

Adesso, non ci sono davvero più ostacoli di mezzo: la prossima partita del Twente sarà l’andata dei play-off all’Artemio Franchi. Gli olandesi godono anche di un piccolo, ma consistente vantaggio: nel fine settimana tra le due sfide contro la Fiorentina, non dovranno giocare in campionato.