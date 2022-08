“Il Twente dovrà limitare i danni a Firenze per giocarsela in Olanda. I tifosi viola difficilmente riempiono il Franchi”

“La squadra deve cercare di non subire troppi gol in Italia: dovrebbe provare ad affrontare il ritorno ad Enschede con un deficit di 0-0 o al massimo 1-0. Se è di più, penso che le possibilità siano piuttosto scarse. Ad ora comunque creso sia 50/50. Con uno stadio Grolsch Veste al completo con uno 0-0 o uno svantaggio di 1-0, hai ancora tutte le possibilità. Poi è normale che si possa vedere la Fiorentina come vera e propria favorita”

Si è poi soffermato sul clima che i Tukkers si troveranno giovedi prossimo a Firenze: “2.300 tifosi dell’FC Twente potranno assistere alla partita in Italia. In totale, lo stadio ‘Stadio Artemio Franchi’ può ospitare 47.282 spettatori. Tuttavia, di solito non riempiono lo stadio durante le partite della competizione. In media, ci sono tra 20.000 e 30.000 spettatori”.