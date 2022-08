“Il Twente è una squadra atipica, sarà prudente. Sono molto organizzati, ma hanno un anello debole”

Il giornalista Alec Cordolcini, esperto di calcio olandese e belga, ha riassunto le caratteristiche del Twente, avversario della Fiorentina ai play-off di Conference League: “Va detto che è una squadra molto organizzata. Non è la tipica olandese piena di giovani, anzi, puntano anche su ragazzi che hanno fatto esperienza all’estero. L’anno scorso, sono arrivati quarti: è francamente stata una sorpresa”.

Su pregi e difetti degli olandesi, afferma: “Mi aspetto un Twente molto prudente, è in forma avendo iniziato a giocare presto. Jans è il decano degli allenatori olandesi. L’anello debole è van Wolfswinkel, l’attaccante: non ha mai raggiunto un buon livello con continuità. In campo europeo, queste mancanze si pagano”.