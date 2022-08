Il Twente non giocherà in Eredivisie tra andata e ritorno con la Fiorentina: un vantaggio?

Dopo il successo di ieri in Serbia, che ha confermato il verdetto dell’andata, il Twente di mister Jans ha staccato il pass per l’ultimo turno preliminare di Conference League che giocherà contro la Fiorentina.

Il Twente ha già cominciato il campionato olandese, vincendo contro il Nec, e domenica sfiderà il Sittard, mentre i Viola esordiranno contro la Cremonese. Il particolare, però, come riporta Repubblica, riguarda il fatto che nel fine settimana tra la gara di andata del 18 e quella di ritorno del 25 contro la Fiorentina, gli olandesi non disputeranno alcun incontro di Eredivisie. Lo stesso varrà per il PSV, che disputerà i preliminari di Champions League.

Una scelta che potrebbe rivelarsi un vantaggio per il Twente che in questo modo avrebbe la possibilità di recuperare al meglio tra una partita e l’altra. Al contempo, essendo all’inizio della stagione, non va dimenticato che è proprio giocando che si riesce a raggiungere prima e meglio il top della condizione. Vedremo se la scelta della lega olandese pagherà. Di sicuro la Fiorentina non avrà questo lusso, dato che scenderà in campo contro l’Empoli il 21, sempre ammesso che non giocare si tratti di un vantaggio.