Il Twente prende i suoi primi tre punti in Eredivisie all’esordio. Il possibile avversario della Fiorentina in Conference continua a vincere

Si è da poco conclusa la prima partita di Eredivisie del Twente, prossimo papabile avversario della Fiorentina nel playoff di Conference League. La compagine di Enschede veniva ospitata dal NEC Nijmegen, arrivato undicesimo nello scorso campionato. E dopo il successo nel terzo turno della competizione europea, gli olandesi hanno continuato a vincere.

Stavolta di misura, per 0-1 all’ultimo respiro (al 92′) con un gol di Sem Stejin con un tiro di destro da dentro l’area, su assist di Brenet. Il Twente quindi vince anche la sua prima di campionato dopo aver battuto i serbi del Čukarički per 3-1 in trasferta. Giovedì prossimo la Fiorentina conoscerà il suo avversario al preliminare, dove gli olandesi partono favoriti rispetto ai balcanici.