Il Valencia fa sul serio per Pulgar: ecco la proposta. Fiorentina a caccia del sostituto

Anche se il direttore sportivo Pradé ha detto che il mercato della Fiorentina è chiuso, possono ancora succedere diverse cose. Tra cui, come si legge su la Repubblica, l’addio di Erick Pulgar: il cileno ha perso il posto da titolare con Prandelli in panchina e per non svalutare il giocatore, la Viola potrebbe decidere di cederlo. Su di lui, oltre a Cagliari e Sassuolo in Italia, c’è l’interesse del Valencia che è disposto a fare un’operazione in prestito con obbligo di riscatto a dodici milioni di euro.

La Fiorentina per il momento fa muro, anche perché prima di dare l’ok alla cessione serve avere in mano il nome del sostituto. Piace Rolando Mandragora, ma il Torino – forte del rapporto tra il regista e Nicola – è avanti di molto sulla concorrenza.