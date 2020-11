Il “valore aggiunto” della difesa: perchè Milenkovic è una pedina fondamentale

La Fiorentina, durante l’ultimo periodo di Beppe Iachini, ha sempre giocato con tre difensori di ruolo. Mentre capitan Pezzella si è visto poco e Martin Caceres non ha brillato, il serbo Nikola Milenkovic ha dimostrato, sempre di più, di valere la cifra richiesta dalla società viola alle interessate.

Dall’inizio del campionato ad oggi ha giocato per un totale di sette presenze e 720′ minuti, ovvero l’intero campionato finora disputato dalla Fiorentina.

In queste gare, Milenkovic, ha recuperato ben 65 palloni diventando così il sesto difensore in tutta la Serie A in questa speciale classifica.

Vedremo che ne sarà del suo futuro, ma anche nella Fiorentina di Prandelli, Nikola Milenkovic sarà il valore aggiunto al reparto difensivo.