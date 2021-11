Il valzer dei terzini destri tra esigenze tattiche e caratteristiche diverse

Con l’arrivo di Alvaro Odriozola in tanti immaginavano un suo utilizzo continuo da titolari. Il suo avvicendamento con il compagno di ruolo Lorenzo Venuti è stato uno dei temi più caldi alla vigilia della partita contro la Juventus e probabilmente lo sarà per tutto il proseguo della stagione. Questo perché Italiano ha dimostrato di voler alternare i giocatori a disposizione su quella fascia a seconda della partita. In sintesi: con Venuti per essere più difensivisti e con il giocatore spagnolo per risultare più aggressivi in attacco.

Per provare a dare anche più equilibrio italiano si è anche reinventato Benassi in in quel ruolo. Insomma gioca chi può offrire più garanzie. Se se sulla corsia sinistra Biraghi è titolare indiscusso adesso ce ne sono ben tre che possono avvicendarsi a seconda delle esigenze tattiche, dall’inizio o a partita in corso. Contro la Juventus ad esempio Odriozola ha giocato un grandissimo primo tempo creando delle buone occasioni da gol con le sue accelerazioni, calando poi quasi totalmente nella ripresa. Ma la scelta di schierarlo dall’inizio a Torino ci stava tutta, dato che è risultato uno dei migliori incampo.

È probabile che questo cambio di interpreti di partita in partita sarà ripetuto spesso e volentieri da Italiano, che potrà ogni volta pescare caratteristiche diverse dal suo terzetto di laterali destri.