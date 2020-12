Il vantaggio della Fiorentina…che è diventato il grande limite

Il vantaggio di avere Franck Ribery, alla lunga è diventato anche uno dei limiti della Fiorentina. Perché quando l’estro di FR7 vola basso, le soluzioni imprevedibili sono poche. Considerazioni e analisi che possiamo trovare stamani su La Nazione.

Non è sfuggito il declino del sorriso dell’ex Bayern fin dalla partenza della seconda stagione e a parte alcune scintillanti prestazioni (bellissima quella di San Siro contro l’Inter) il rendimento è stato altalenante. Considerata l’età, è normalissimo che non ci sia continuità da parte del francese. Non è normale però che il peso specifico della Fiorentina in attacco sia così pesantemente condizionato da un solo giocatore che per età e contratto si avvia verso l’addio. Le risposte dagli altri o sono arrivate solo parzialmente o proprio per nulla.