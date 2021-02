Il Var e Insigne piegano la Juventus. Napoli nuovamente in zona champions Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel secondo anticipo del sabato allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli di Gattuso affrontava la Juventus di Pirlo. Dopo il rinvio della gara di andata, le due squadre tornadvano ad affrontarsi dopo la sfida di Supercoppa. Questa volta però il risultato è diverso, a trionfare è il Napoli: al novantesimo il risultato finale è 1-0 per i padroni di casa.

L’episodio che decide la sfida è nel primo tempo: al 30′, su un innocuo cross del Napoli, Chiellini rifila una gomitata in area a Rrhamani. L’arbitro doveri inizialmente non vede il contatto ma poi, richiamato dal Var, fischia il rigore per gli azzurri. Sul dischetto si presenta Insigne che, memore del decisivo errore in Supercoppa, cambia angolo e sblocca la partita. Inutile l’arrembaggio finale dei bianconeri, incapaci fino all’ultimo di sorprendere la squadra di Gattuso. Il Napoli con questo risultato sale al quarto posto a 40 punti, a – 2 dai campioni in carica.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Milan 49, Inter 47, Juventus 42, Napoli, Roma, Lazio 40, Atalanta 37, Sassuolo 31, Verona 30, Sampdoria 27, Genoa 25, Udinese, Benevento, Bologna 24, Fiorentina 22, Spezia 21, Torino 17, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.