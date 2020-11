Il VAR torna a far discutere alla vigilia di una trasferta di nefasta memoria per la Fiorentina

Il VAR torna a far discutere. Sui social, dove si è incendiato lo scontro tra juventini e interisti, con i primi a sostenere come il gol convalidato ieri a Perisic fosse identico a quello annullato a Morata contro il Verona. E davanti alle telecamere, come nel caso di Sinisa Mihajlovic al termine di Bologna-Cagliari: “Non riesco a capire quando il VAR interviene e quando no. Una volta è fallo e una volta no, quando deve intervenire non lo fa e viceversa. Non si capisce più nulla”. Il tutto proprio alla vigilia di una trasferta che per la Fiorentina, solo pochi mesi fa, fu decisamene nefasta dal punto di vista arbitrale. Proprio all’Olimpico contro la Roma, infatti, l’arbitro Chiffi assegnò un rigore ai giallorossi non solo inesistente, ma addirittura dopo che egli stesso aveva toccato il pallone senza fermare il gioco. Nella speranza che stasera Orsato non ripeta lo stesso spettacolo.

