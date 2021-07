Il veleno degli epurati e la ricerca costante del nemico: le mille battaglie della Fiorentina per una realtà sempre più stucchevole

Sembrano veramente lontani anni luce i tempi evidenziati dalla foto del pezzo: era luglio 2019 e Rocco Commisso e Joe Barone, dopo essere stati accolti da salvatori della patria a Firenze, si godevano la prima tournée della loro Fiorentina, di scena nella prestigiosa e remunerativa International Champions Cup, al cospetto di squadre come Benfica e Arsenal. L’entusiasmo era tornato dilagante in città e i sogni si toccavano con mano: un idillio durato però appena qualche mese, colpa di una maledetta pandemia ancora non del tutto esaurita e che ha di fatto creato il distacco più grande di tutti, quello tra la Fiorentina e la sua gente.

Aldilà del Covid comunque, di fratture ce ne sono state anche molte altre, legate ai vari ambienti in cui il club si è trovato ad agire: dalla Lega Calcio alla Juventus, passando per la stampa, la politica, le istituzioni, gli enti di tutela finanche ai tifosi cosiddetti “offensivi” o eccessivamente critici. E poi ovviamente anche con alcuni propri dipendenti, dai calciatori ai dirigenti: tutti con un denominatore comune avvelenato e rancoroso verso la società. Gli esempi iniziano ad essere tanti, da quando fu liquidato il team manager (nonché uomo di fiducia di molti calciatori) Alberto Marangon, passando per i vari Prandelli, Gattuso, Ribery ma anche Donadel, Buso e ora anche Giancarlo Antognoni. E poi ci sono i personaggi di contorno, coloro che giudicano dall’esterno ma con un pensiero più o meno uniforme: hanno tutti un motivo per avercela con la Fiorentina? Fa comodo pensarla così ma pare difficile francamente.

La strategia dello scontro, della chiamata alle armi contro l’invasione del ‘nemico’ fin qui non ha portato né grandi giocatori, né punti in classifica alla squadra viola. Eppure anche con un personaggio simbolo della storia gigliata l’epilogo è stato lo stesso: la rabbia, le parole di fuoco, a prescindere da chi abbia ragione perché poi ognuno si fa la sua idea e la mantiene. L’ambiente intorno alla Fiorentina è bellicoso, lo è da prima dell’arrivo di Commisso ma è incredibile come il nuovo ciclo più che spegnere il fuoco sembri alimentarlo di continuo. Per una realtà che sta diventando sempre più stucchevole.