Il Venezia blocca la Roma e fa un grande favore alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Terminata la partita dell’Olimpico tra Roma e Venezia che interessava da vicino anche la Fiorentina, in lotta anche coi giallorossi per un piazzamento europeo.

I capitolini erano alla ricerca di punti fondamentali contro un Venezia ormai retrocesso matematicamente.

Sono però proprio i lagunari a trovare il vantaggio al primo minuto con il colpo di testa di Okereke su assist di Aramu. Al 32esimo il Venezia rimane in 10 per l’espulsione di Kiyine, che a palla lontana rifila un calcione a Pellegrini. Il vantaggio degli ospiti si mantiene tale fino al 76esimo, quando Shomurodov ha trovato il pareggio con un tap in.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 80, Inter 78, Napoli 73, Juventus 69, Lazio 62, Roma 60, Fiorentina 59, Atalanta 59, Verona 52, Torino 50, Sassuolo 47, Udinese 44, Bologna 43, Empoli 38, Spezia 36, Sampdoria 33, Salernitana 31, Cagliari 29, Genoa 28, Venezia 26.