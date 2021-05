Il Venezia ci prova, la Fiorentina valuta. I lagunari hanno chiesto il rinnovo del prestito di Maleh

Ancora da scrivere il futuro di Youssef Maleh, nuovo giocatore della Fiorentina che è rimasto in prestito al Venezia. Il centrocampista è stato uno dei protagonisti del ritorno in Serie A dei lagunari e la società veneta ha già chiesto alla società viola il rinnovo del prestito. Gattuso sarà chiamato a valutare il ragazzo che arriverà a Firenze dopo l’esperienza in U21 con l’Italia. Per il momento la Fiorentina non sembra volerne sapere, ma il Venezia non sembra intenzionato a mollare. A ripotarlo è la Gazzetta dello Sport