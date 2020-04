Il vento è cambiato! Chiesa ora parla da viola convinto e Rocco smentisce…l’Inter

“Avete già venduto Chiesa all’Inter? No, no, Chiesa sta qui”. Se poi ci starà anche in futuro è presto per dirlo ma intanto Rocco Commisso mette un altro tassellino sulla questione Chiesa. Quesito giunto per la recente «previsione» di Matteo Renzi sul futuro nerazzurro dell’esterno. Federico ha il contratto in scadenza nel 2022, ma il vento è cambiato. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, Chiesa parla sempre più spesso da viola convinto, ribadisce il rapporto straordinario con proprietà e dirigenza. Perciò l’ipotesi prolungamento (e adeguamento) è sempre più plausibile. Commisso interviene dagli States, confinato a casa come tutti vista l’emergenza Covid-19. Un fiume in piena: idee, investimenti, aiuti.