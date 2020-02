Il vero (nuovo) jolly della Fiorentina

È stato inseguito e corteggiato dagli uomini mercato viola per più di un mese, è stato il prescelto ed il preferito dell’allenatore: Alfred Duncan è finalmente arrivato alla Fiorentina e tornerà utile anche per la sua capacità di giocare in più zone del campo.

L’ex Sassuolo può essere impiegato sia come classica mezz’ala di un centrocampo a tre (ruolo che ha svolto maggiormente in maglia neroverde visto che è dotato di grande tiro ed è bravo negli inserimenti) e sia come regista davanti alla difesa (con caratteristiche certamente più di rottura rispetto ad un classico play). Oltre a queste due posizioni, il ghanese può ovviamente giocare in coppia in una mediana a due oppure, come gli succedeva da giovanissimo ai tempi dell’Inter, addirittura da trequartista alle spalle di una o due punte.

Tante qualità insieme non ce le ha nessuno nella Fiorentina e, in attesa di un suo rientro a pieno regime col gruppo, Alfred Duncan non può che essere un jolly prezioso su cui fare grande affidamento per il futuro.