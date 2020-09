Il Verona fa sul serio per Ceccherini: la prossima settimana può essere quella decisiva per l’assalto al difensore viola

Federico Ceccherini sembra essere sempre più lontano dalla Fiorentina. Dagli studi di Sky Sport fanno sapere che il ds dell’Hellas Verona Tony D’Amico, in cerca di un sostituto di Marash Kumbulla trasferitosi alla Roma, ha dato un’accelerata alla trattativa, facendo registrare contatti continui con l’entourage del giocatore e con la dirigenza viola. Su questo fronte sono attese novità importanti tra lunedì e mercoledì. In alternativa gli scaligeri potrebbero virare sull’ex difensore viola Nenad Tomovic, attualmente in forza alla SPAL.

