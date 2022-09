Il Verona intanto arriva a Firenze ancora senza il suo capitano ma con un difensore con voglia di rivalsa

Un avvio di stagione non proprio scoppiettante per il Verona che però qualche volto nuovo sconosciuto l’ha già messo in mostra, affidandosi davanti invece al francese Henry che il feeling con la porta l’ha trovato subito. Domani però a Firenze la squadra gialloblù dovrà fare a meno ancora una volta del suo capitano, Faraoni, che al ‘Franchi’ segnò un paio di stagioni fa. Ci sarà invece Federico Ceccherini, difensore impacchettato e dato via senza troppi rimpianti dalla Fiorentina ma rilanciatosi a Verona: per il livornese anche una certa voglia di rivalsa.