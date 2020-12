Il Verona di Juric fa l’impresa anche in casa della Lazio e la sorpassa in classifica Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’anticipo del sabato sera il Verona vince in casa della Lazio per 2-1. I gialloblù sbloccano la gara al 45′ grazie a un autogol di Lazzari, colpevole di aver deviato un cross teso di Di Marco in area. I biancocelesti pareggiano al 56′ con la belle rete di Caicedo, ma gli scaligeri tornano in vantaggio al 67′ con Tameze che sfrutta un’incomprensione tra Radu e il portiere Reina. La Lazio prova l’assalto per tutto il resto del secondo tempo senza però trovare però il gol del pari e il Verona ottiene l’ennesimo risultato utile contro una squadra di alta classifica. La squadra allenata da Juric sale così a 19 e supera in classifica quella di Simone Inzaghi, che resta ferma a 17.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Milan 26, Sassuolo 22, Inter 21, Juventus, Napoli 20, Verona 19, Roma 18, Lazio 17, Atalanta 14, Udinese 13, Bologna, Cagliari 12, Sampdoria, Benevento 11, Spezia, Parma 10, Fiorentina 9, Torino, Genoa 6, Crotone 5.