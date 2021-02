Il Verona rimonta il Parma e fa un favore anche alla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

La 22esima giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Hellas Verona e Parma.

Ospiti in vantaggio al 7′: uscita disastrosa di Silvestri, che commette fallo su Karamoh. Dagli undici metri Kucka non sbaglia. Al 13′ ecco il pareggio degli scaligeri: Lazovic sfonda sulla destra e la mette dentro, Lasagna la spizza e Dimarco batte Sepe con il decisivo aiuto di Grassi, che nel tentativo di spazzare via mette il pallone in porta. Nella ripresa la squadra di Juric la ribalta definitivamente con il colpo di testa di Barak su angolo battuto da Dimarco. Finisce così 2-1 per il Verona che si porta a meno uno dal Sassuolo e fa un favore anche alla Fiorentina, visto che il Parma rimane distante nove punti.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 50, Milan 49, Roma 43, Juventus 42, Napoli, Lazio, Atalanta 40, Sassuolo 34, Verona 33, Sampdoria 30, Genoa 25, Udinese, Benevento, Bologna, Spezia 24, Fiorentina 22, Torino 17, Cagliari 15, Parma 13, Crotone 12.