Il Verona si lecca le ferite: Tudor a Firenze senza un big?

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni dei due giocatori dell’Hellas Verona usciti per infortunio nella partita contro il Venezia.

Per quanto riguarda Antonin Barak, potrebbe trattarsi di un problema al quadricipite destro. Per il trequartista saranno necessari gli esami per far chiarezza sui tempi di recupero, ma è sicuramente a rischio per la partita di domenica contro la Fiorentina. E si tratterebbe di un’assenza importante, alla luce dei dieci gol segnati finora dall’ex Udinese.

Infortunio agli adduttori, invece, per Pantagiotis Retsos: proprio come per Barak, anche per il difensore greco ci sarà bisogno degli accertamenti di rito per avere un’idea sulle tempistiche.