Il Verona “stoppa” la Fiorentina per Amrabat: no alla prima offerta ma le parti continuano a trattare

La Fiorentina, secondo quanto appreso da gianlucadimarzio.com, avrebbe ricevuto un secco “No” nell’affare Sofyan Amrabat. I viola avrebbero offerto quindici milioni più bonus, ma l’Hellas Verona non vorrebbe cederlo a queste cifre, pretendendo qualche milione in più. Le parti si incontreranno nuovamente per cercare un accordo, con la società viola che si mantiene fiduciosa visto l’accordo con il calciatore. In ogni caso, a differenza degli altri affari, per il marocchino la Fiorentina può permettersi di non avere troppa fretta, visto che in ogni caso il calciatore non potrà cambiare maglia fino al prossimo giugno.