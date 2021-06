Il vertice di mercato con Italiano per recuperare il tempo perduto. Tre fronti caldissimi per la Fiorentina

L’obiettivo è quello di provare a recuperare il tempo perso. Già nel weekend gli uomini mercato della Fiorentina, Barone, Pradè e Burdisso si vedranno con colui che sta per diventare il nuovo allenatore viola, Italiano, per gettare la base della campagna acquisti-cessioni. A scriverlo stamani è il quotidiano La Nazione.

Il mercato che aspetta la società viola in effetti si preannuncia molto complesso. Come complesso sarà il quadro relativo ai contratti da rinnovare con la Fiorentina impegnata su tre fronti caldissimi.

Il primo di questi vede protagonista Vlahovic che il club di Commisso vuole blindare con un accordo più lungo (e più ricco) per scoraggiare gli assalti di altri club. Ci sono poi da chiudere i discorsi relativi a Ribery e Caceres, entrambi in scadenza. Sempre secondo la fonte citata, il francese dovrebbe rimanere con Italiano, mentre per l’uruguaiano siamo davanti ad un probabile addio (il Cagliari dovrebbe essere il suo nuovo club).