Il vertice di mercato porta nomi alla ribalta. Il sogno Gomez congelato, ma ecco due che possono giocare alla ‘Papu’

Un vertice di mercato quello di ieri all’interno della Fiorentina che qualche nome ha portato alla ribalta.

Il club viola, si legge su La Gazzetta dello Sport, non dimentica il sogno Papu Gomez, che però, ad oggi, sembra impossibile. L’attivismo su tutti gli altri fronti è legato alle risposte negative che arrivano da Bergamo sull’argentino. La partenza del Papu è bloccata perché Percassi non vorrebbe cederlo in Italia. Il grande veto è per un approdo in una big, ma dalle parti di Bergamo non sono arrivate offerte concrete nemmeno da Firenze. Le squadre ammiratrici dell’argentino, come la Fiorentina, lavorano di nascosto e aspettano di conoscere l’esito dei prossimi contatti tra il giocatore e la dirigenza bergamasca.

Intanto ecco spuntare le piste alternative che sono quella di Kokorin (Spartak Mosca) e di Felipe Anderson (West Ham), due che possono giocare “da Papu”.