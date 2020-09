Il vice Biraghi arriverà dall’estero. Firpo e altri tre-quattro nomi sul taccuino di Pradè

Junior Firpo è il nuovo nome per la corsia di sinistra della Fiorentina. Ma come scrive La Gazzetta dello Sport, Firpo è sotto esame insieme ad altri tre-quattro calciatori. Quasi tutti provenienti da campionati esteri. Per il momento il titolare della corsia sinistra c’è ed è Biraghi. Tutto fatto anche per il ritorno di Borja Valero: per l’annuncio dello spagnolo (oggi le visite mediche) si attende solamente l’uscita di Benassi al Verona mentre in attacco ci sarebbe stato un sondaggio per Keita ex Lazio e Inter, ora al Monaco.

