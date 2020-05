Il vice di Montella: “Il Papu Gomez è il grande rimpianto, facemmo di tutto per portarlo alla Fiorentina. Ma la dirigenza viola…”

Per la prima volta dopo l’esonero di Vincenzo Montella dalla Fiorentina, parla il suo vice, Daniele Russo, intervistato da Europacalcio.it. E sul Papu Gomez rivela: “Avendo uno stretto rapporto lavorativo e di amicizia con Vincenzo da tanti anni, mi ascolta molto sui pareri qualitativi dei calciatori; il Papu mi impressionò subito in allenamento, fin dal primo giorno. Aveva qualità tecniche importanti; rapidissimo nel dribblare e calciare, grande piede destro, si vedeva che aveva le stigmate del grande giocatore. Il Papu è stato uno dei nostri grandi rimpianti: sia a Firenze che a Milano, io e Vincenzo facemmo del tutto per poterlo allenare nuovamente, ma la dirigenza della Fiorentina non era convinta del suo valore; fu così che andò all’Atalanta per un prezzo bassissimo rapportato alle sue qualità”.