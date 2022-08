Cresce la speranza della Fiorentina per Giovani Lo Celso. Come riferisce Sky, nonostante il centrocampista abbia un accordo con il Villarreal, il club spagnolo non può al momento chiudere l’operazione, fermato dalle regole del fair-play finanziario della Liga.

Uno scenario che rilancia le possibilità della viola che ora spera di chiudere l’operazione con il Tottenham. L’offerta della Fiorentina è un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto da 20 milioni.