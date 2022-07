Il Villarreal ci prova per il ritorno di Lo Celso: contatti con il Tottenham

Arrivano aggiornamenti sul futuro di Giovani Lo Celso, uno degli obiettivi di mercato della Fiorentina. Secondo quanto riportato dal giornalista Fabrizio Romano, il Villarreal sarebbe in contatto con il Tottenham per l’argentino, che ha già militato nel club spagnolo nella seconda parte della passata stagioni.

Ci sono però altri club interessati, tra cui proprio la Fiorentina: gli Spurs vogliono cedere Lo Celso a titolo definitivo.

Villarreal are in direct negotiations with Tottenham for Gio Lo Celso. He’s still top of the list for Emery but talks are still ongoing, as there are other clubs also interested. 🚨🟡 #THFC

Italian clubs are exploring Lo Celso opportunity while Spurs insist on their conditions. pic.twitter.com/1gLdsfsppm

