Il viola Amatucci in corsa per l’oro ai Giochi del Mediterraneo. Gli Azzurrini superano il Marocco

L’Italia Under 18 vola in finale ai Giochi del Mediterraneo dopo la vittoria sul Marocco. Gli Azzurrini di mister Franceschini battono 2-1 il Marocco grazie ancora ad una prova eccezionale di Raimondo. Il centravanti del Bologna sigla una doppietta, sale a quota 6 reti e porta la squadra in finale. Vana la rete africana al 93’, segnata da Khalifi su rigore.

Grande soddisfazione per il classe 2004 viola Lorenzo Amatucci, protagonista con la formazione azzurra in mezzo al campo. Il calciatore della Fiorentina è uno dei fedelissimi dell’allenatore, ed ora proverà a togliersi la soddisfazione di lottare per la medaglia d’oro.