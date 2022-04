Il viola Maiorana protagonista nella vittoria dell’Italia sul Cile. Tanta Fiorentina anche in Under 15

Decisamente positivo l’esordio l’Italia Under 15 al Trofeo delle Nazioni. Gli Azzurrini battono per 3-0 il Cile dominando la sfida con la compagine sudamericana. Protagonisti in campo ben 3 calciatori della Fiorentina sui 4 viola convocati, tutti classe 2007. Dopo pochi minuti Castaldo conquista un rigore e Liberali è freddissimo dal dischetto. L’Italia mantiene il pallino del gioco e alla mezz’ora un tiro cross di Cocchi sorprende il portiere cileno: è il 2-0.

Nella ripresa è poi il talento viola ex Siracusa Stefano Maiorana a chiudere la contesa. La sponda di Mosconi viene finalizzata al meglio dall’attaccante della Fiorentina che di contro balzo spedisce in fondo al sacco la terza rete azzurra. Titolare in mezzo al campo il centrocampista gigliato Pisani, 20′ nel finale per il difensore Biagioni. Rimane in panchina il portiere Vannucchi. Oggi alle ore 18.00, la sfida contro la temibile Inghilterra.