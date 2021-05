Il viola Maleh si inventa un assist sontuoso ed il Venezia supera il Lecce di Corvino

Al Penzo il Venezia conquista il primo round della semifinale playoff di Serie B. La squadra veneta batte 1-0 il Lecce dell’ex dg viola Pantaleo Corvino, grazie alla rete segnata al 47′ da Forte. Prova molto positiva del centrocampista della Fiorentina, l’italo-marocchino Youssef Maleh. Il calciatore classe ’98 si muove benissimo sia in attacco che in difesa, offrendo l’ennesima prova di quantità e qualità. Nel primo tempo il ragazzo viola in prestito al Venezia prova due volte a pungere la porta pugliese, prima con un sinistro ribattuto dal limite e poi con un colpo di testa finito alto.

E’ nella ripresa però che Maleh riesce ancor di più a lasciare il segno, inserendosi a fari spenti e regalando uno splendido assist a Forte. Il centrocampista 22enne permette al centravanti di casa di concludere a rete, grazie ad un tocco sontuoso al volo col sinistro. Quinto assist stagionale per il calciatore anche dell’Italia Under 21, che rimane in campo per tutti i 90 minuti. Resta in panchina invece il terzino destro Gabriele Ferrarini, anch’egli di proprietà della Fiorentina.