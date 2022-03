Il Viola Park come Valdebebas del Real Madrid? La Fiorentina si attrezza per poter ospitare anche partite europee al suo centro sportivo

Avete presente l’esilio forzato del Real Madrid nei mesi scorsi, coinciso per altro con la fase delle porte chiuse imposte dalla pandemia? Il motivo era legato al restyling maestoso del ‘Bernabeu’ e i Blancos si rifugiarono nel loro splendido centro sportivo, la Ciudad Real Madrid immersa nel parco di Valdebebas. Lì la squadra di Zidane ha giocato anche la Champions League, oltre alle partite di Liga e Copa del Rey: parliamo di un impianto da 9000 posti, con progetto di ampliamento addirittura a 25.000, ma che in quel periodo non aveva necessità di ospitare persone. Tutto ciò perché lo stadio di ‘riserva’ rispondeva ai criteri Uefa per poter ospitare gare della massima competizione europea: dagli impianti di illuminazione alla dotazione per media e telecamere, passando per un po’ tutta la qualità della struttura e del contesto.

Eccoci dunque al collegamento con il Viola Park: da quanto fatto trapelare dalla Fiorentina infatti, anche il nuovo centro sportivo viola avrà due terreni di gioco dotati degli stessi criteri. Il Main Stadium e la Mini Arena dovrebbero contenere 3000 e 1.500 spettatori: pochi per ospitare il pubblico magari ma in casi particolari di utilizzo interdetto del ‘Franchi’, il più grande dei due potrebbe rappresentare un’alternativa di emergenza. Un particolare non di poco conto.