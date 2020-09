Il Watford intanto cerca Barreca, semaforo verde per l’uscita di Sema?

Tra i nomi seguiti dalla Fiorentina per la fascia sinistra c’è anche quello di Ken Sema, tornato al Watford dopo l’anno di prestito a Udine. Il club inglese però è retrocesso in Championship e alcuni calciatori sono in uscita, tra questi anche l’esterno svedese a quanto pare, perché la società di Pozzo sta cercando Antonio Barreca, rientrato al Monaco, anche lui da un prestito. Con il ritorno dell’ex genoano, la strada per Sema potrebbe essere libera qualora Pradè scegliesse lui come vice Biraghi.

