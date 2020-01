Il weekend delle giovanili: Chiti fa respirare la Primavera, Sene trascina i ragazzi di Donadel. Sempre più nera la stagione dell’Under 18

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata al settore giovanile della Fiorentina, con tutti i risultati e i marcatori del weekend a partire dalla Primavera di mister Bigica fino ad arrivare agli atleti viola più giovani. Questo weekend si è aperto con la vittoria della Primavera a Bologna, firmata Chiti e bissata dal successo dell’under 16 di Donadel in casa col Torino. Ma sono le uniche note positive di un fine settimana in cui invece sono cadute Under 18 contro l’Atalanta, Under 17 a Pisa e Under 15 col Torino.

PRIMAVERA, all. Emiliano Bigica: BOLOGNA-FIORENTINA 0-1 (Chiti)

UNDER 18, all. Renato Buso: FIORENTINA-ATALANTA 1-2 (Milani)

UNDER 17, all. Matteo Fazzini: PISA-FIORENTINA 3-0 , all. Matteo Fazzini:

UNDER 16, all. Marco Donadel: FIORENTINA-TORINO 2-1 (Sene x2)

UNDER 15, all. Mirko Mazzantini: FIORENTINA-TORINO 1-2