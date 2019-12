Il weekend delle giovanili: la doppietta di Ofoma fa volare l’under 15. Milani non basta a salvare dal baratro la Primavera

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata al settore giovanile della Fiorentina, con tutti i risultati e i marcatori del weekend a partire dalla Primavera di mister Bigica fino ad arrivare agli atleti viola più giovani. Questo weekend, causa sosta natalizia, vedeva in campo solo due formazioni: la Primavera, caduta in casa della Lazio, e l’under 15, impegnata nel recupero contro la Sampdoria e vittoriosa per 3-1. Di seguito nel dettaglio risultati e mercatori di tutte le formazioni giovanili viola:

PRIMAVERA, all. Emiliano Bigica: LAZIO-FIORENTINA 2-1 (Milani)

UNDER 18, all. Alberto Aquilani: SOSTA

UNDER 17, all. Matteo Fazzini: SOSTA

UNDER 16, all. Marco Donadel: SOSTA

UNDER 15, all. Mirko Mazzantini: SAMPDORIA-FIORENTINA 1-3 (Ievola, Ofoma x2)