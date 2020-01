Il weekend delle giovanili: Sene continua a fare il fenomeno, Montiel invece condanna la Primavera. Buso come Aquilani alla guida dell’under 18

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata al settore giovanile della Fiorentina, con tutti i risultati e i marcatori del weekend a partire dalla Primavera di mister Bigica fino ad arrivare agli atleti viola più giovani. Questo weekend si è aperto con il sentitissimo match della Primavera contro la Juve a Vinovo. Campo che si conferma ostico per i viola, sconfitti 2-1 con tanto di rigore sbagliato da Montiel. Male anche under 18 e under 15, quest’ultima sconfitta a Pisa. Campo dove invece si è imposta l’under 16 di Marco Donadel grazie alla doppietta di Sene, che sulla scia dell’anno scorso continua a segnare senza sosta.

PRIMAVERA, all. Emiliano Bigica: JUVENTUS-FIORENTINA 2-1 (Lovisa)

UNDER 18, all. Renato Buso: MILAN-FIORENTINA 2-0

UNDER 17, all. Matteo Fazzini: FIORENTINA-PARMA 1-1 (Ancora) , all. Matteo Fazzini:(Ancora)

UNDER 16, all. Marco Donadel: PISA-FIORENTINA 2-3 (Sene, Amatucci)

UNDER 15, all. Mirko Mazzantini: PISA-FIORENTINA 2-1 (Mendoza)