Il weekend delle giovanili: vince solo Donadel grazie al solito Sene. Alla Primavera non basta Koffi, under 18 ormai alla deriva

Riparte la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata al settore giovanile della Fiorentina, con tutti i risultati e i marcatori del weekend a partire dalla Primavera di mister Bigica fino ad arrivare agli atleti viola più giovani. Questo weekend si è aperto con la sconfitta della Primavera, bissata dall’ennesimo k.o. dell’under 18, in quel di Sassuolo. Pareggi per under 17 e under 15, mentre l’unica gioia del fine settimana l’ha regalata l’under 16 di Donadel, che ha battuto lo Spezia grazie al rigore del solito Sene.

PRIMAVERA, all. Emiliano Bigica: FIORENTINA-INTER 1-2 (Koffi)

UNDER 18, all. Renato Buso: SASSUOLO-FIORENTINA 1-0

UNDER 17, all. Matteo Fazzini: FIORENTINA-SAMPDORIA 1-1 , all. Matteo Fazzini:

UNDER 16, all. Marco Donadel: SPEZIA-FIORENTINA 0-1 (Sene rig.)

UNDER 15, all. Mirko Mazzantini: SPEZIA-FIORENTINA 0-0