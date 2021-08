“Il West Ham ha fatto un’offerta alla Fiorentina per Milenkovic, è lui uno dei due difensori scelti da Moyes”

Il giornalista sportivo Ekrem Konur ha dato aggiornamenti su Twitter per quanto riguarda la trattativa tra Fiorentina e West Ham per Nikola Milenkovic. Questo il tweet apparso sul suo profilo social: “Il West Ham ha fatto un’offerta di £14 milioni (circa 16.5 milioni di euro ndr) alla Fiorentina per Nikola Milenkovic . David Moyes (l’allenatore del West Ham ndr) vuole Kurt Zouma o Nikola Milenkovic”.