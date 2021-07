Il West Ham insiste per Milenkovic e la richiesta della Fiorentina per lui potrebbe abbassarsi rispetto a quella di qualche settimana fa

Il West Ham non molla la presa su Nikola Milenkovic. Il club londinese da tempo segue con attenzione le vicende del difensore serbo della Fiorentina, sul quale però ci sono anche altri club come il Tottenham. A inizio estate la società viola chiedeva per lui poco meno di 30 milioni di euro (25 milioni di sterline), ma nel caso non si trovasse l’intesa sul rinnovo (che non sembra imminente) le pretese della Fiorentina potrebbero anche abbassarsi rispetto alla richiesta iniziale. A riportarlo il profilo Twitter ExWHUemployee, che segue da vicino le vicende legate al West Ham.