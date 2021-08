Il West Ham vira dritto su Milenkovic. La trattativa può svilupparsi nei prossimi giorni

Il West Ham è tornato alla carica per il difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Nel pomeriggio di oggi vi abbiamo informato anche della cifra proposta per il suo cartellino, ovvero di circa 16.5 milioni di euro

Intanto, come riferito da Sky Sports Uk, la trattativa degli Hammers per Kurt Zouma del Chelsea si sarebbe bloccata e l’alternativa è quella di virare con decisione sul centrale viola.

L’affare per il club inglese sarebbe più abbordabile dato che il giocatore ha soltanto un anno di contratto con i gigliati. Potrebbero arrivare novità in proposito nel giro di una settimana, a seconda dall’acquisto o meno di Zouma da parte del West Ham.