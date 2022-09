Ilic: “La Fiorentina è a un livello diverso rispetto agli avversari contro cui giochiamo di solito, ma la differenza non è così grande. Mi hanno lasciato degli spazi per attaccare”

L’attaccante del RFS Riga Andrej Ilic, autore del gol del pareggio contro la Fiorentina nella partita di ieri sera in Conference League, ha espresso le sue impressioni ed emozioni nel dopogara come raccolto da sports.tvnet.lv: “Abbiamo mostrato a tutti che possiamo giocare in Europa contro squadre forti, non siamo un piccolo club lettone. È molto bello, sono orgoglioso della squadra”.

E ha aggiunto: “I viola erano molto fiduciosi in se stessi, ma mi hanno lasciato degli spazi aperti in cui imbattermi. Ho soltanto aspettato un’altra occasione per segnare dopo quella persa in precedenza. In questo caso si parla di Karma, ma personalmente non ci credo. La Fiorentina è a un livello completamente diverso rispetto agli avversari del nostro campionato ma la differenza non è così grande, il che è dimostrato anche dal pareggio. Dopo la partita abbiamo gioito un po’ nello spogliatoio, ma solo un po’. Abbiamo pareggiato. Se avessimo vinto saremmo stati un po’ più felici”.