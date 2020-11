Ilicic ad Anfield confeziona l’impresa dell’Atalanta. Inter ad un passo dall’eliminazione

Serata dolce e amara allo stesso tempo per le due italiane impegnate questa sera in Champions League. Inizia male per l’Inter il decisivo match contro il Real Madrid con i blancos che passano in vantaggio subito dopo sette minuti grazie ad un calcio di rigore realizzato da Hazard. Nella ripresa, dopo l’espulsione di Vidal i Galacticos raddoppiano grazie a Rodrygo; Inter ad un passo dall’eliminazione. L’Atalanta di Gasperini grazie a Ilicic confeziona l’impresa ad Anfield dopo quella della Fiorentina nel dicembre 2009 e dell’Udinese in Europa League nella stagione 2012/13. I bergamaschi passano in vantaggio grazie ad Ilicic che successivamente confeziona l’assist anche per il raddoppio di Robin Gosens.

