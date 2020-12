L’ex calciatore della Fiorentina e ora in forza all’Atalanta (prossimo avversario viola) Josip Ilicic, tramite il proprio profilo Instagram ha chiarito così le ultime vicende di casa nerazzurra: “In questi giorni sono state dette tante cose false e sbagliate basta pensare che io quella sera ero in campo a fare riscaldamento. Comunque le nostre cose le gestiamo tra di noi, come sempre, come una famiglia. Intanto godo ancora per ieri sera”.

