Ilicic: “Gli ultimi anni sono stati molto difficili, dovevo tornare a casa. Adesso molti italiani seguiranno il calcio sloveno”

Il calciatore Josip Ilicic, neo-acquisto del Maribor, ha parlato in conferenza stampa, parlando anche dei suoi ultimi tempi in Italia. Ecco le sue parole, riportate da sportklub.n1info.si: “Non sono ancora pronto per rendere in modo ottimale, ho passato anni davvero difficili. Adesso ho messo questi problemi alle mie spalle. Sarei tornato solo qui in Slovenia”.

E aggiunge: “Adesso, con il mio arrivo qui, molti italiani cominceranno a guardare maggiormente il calcio sloveno. Livello del campionato? Per me è sempre stato un livello top. Il Maribor è importantissimo nel mondo del calcio”.