Ilicic lascia definitivamente l’Atalanta. L’ex Fiorentina protagonista nell’ultimo giorno di mercato?

Era nell’aria da tempo, adesso è ufficiale: Josip Ilicic rescinde il proprio contratto con l’Atalanta e lascia il club nerazzurro dopo cinque stagioni. Proprio l’Atalanta ha ringraziato il calciatore sloveno per quanto fatto con un comunicato: “Grazie di tutto, professore”. Adesso, Ilicic può trovare un’altra destinazione; rimane da capire chi sono i candidati.

L’ex calciatore della Fiorentina ha alcune pretendenti in Serie A: il Bologna lo segue da inizio estate, ma non ha mai affondato concretamente, mentre il Verona ha concretizzato maggiormente. Nelle ultime ore di questo calciomercato estivo, Ilicic può cimentarsi in una nuova avventura.