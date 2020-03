Ilicic travolge il Valencia da solo e Agnelli… piange: Atalanta ai quarti di Champions League

Una serata da record per l’ex viola Josip Ilicic, che trascina l’Atalanta ai quarti di finale di Champions League con un clamoroso poker in casa del Valencia. Dopo il 4-1 dell’andata infatti, la squadra di Gasperini batte ancora quella spagnola ma per 4-3. In apertura un rigore dello sloveno a sbloccare il punteggio, quindi il pari di Gameiro, poi ancora un rigore di Ilicic e la rimonta momentanea dei padroni di casa: ancora Gameiro e quindi Ferran Torres. Ma nel finale Ilicic va ancora a segno con altri due gol per ritoccare i propri numeri europei. E chissà cosa ne penserà il presidente della Juventus Andrea Agnelli, che nei giorni scorsi aveva messo in dubbio la legittimità degli orobici in Champions League.