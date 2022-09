Iliev: “Milenkovic bravo a firmare il rinnovo. Jovic ha bisogno della squadra, è completamente diverso da Vlahovic. Sta alla società proteggere i giovani”

L’ex direttore sportivo del Partizan Belgrado Ivica Iliev ha commentato la situazione dei serbi della Fiorentina a Radio Bruno Toscana, a cominciare da Nikola Milenkovic e dal suo rinnovo: “Bravo a firmare, bravi tutti in questa operazione. Vorrei che crescesse ancora ed è giovane, c’è molta attesa su di lui. In Serbia, è il miglior difensore”.

Su Luka Jovic: “Direi che è completamente diverso da Vlahovic. Pensavo, a questo punto del campionato, che avrebbe fatto più gol. D’altronde, lui ha bisogno della squadra e gioca come il livello generale del collettivo: se tutti vanno bene, va bene anche lui. Dipende anche dai giocatori intorno a lui. Modulo? Solo i più grandi giocatori si adattano a tutto, Jovic deve arrivare a quel livello”.

Su Aleksa Terzic: “Mi auguro che continui a far bene. Lui è molto giovane, alle prime difficoltà non è bello quando sei messo in discussione. Sta alla società proteggere i ragazzi“.